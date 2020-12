Uomini e Donne, Aurora “molla” Giancarlo: “è sparito. Mi ha preso in giro” | Video Witty Tv

Aurora a Uomini e Donne decide di chiudere con Giancarlo. La dama si siede al centro studio e racconta come sono stati gli ultimi giorni di conoscenza con il cavaliere: “è sparito nel nulla, volevo credere in qualcosa, in una favola, ma un uomo che si comporta così...”.

Il cavaliere ribatte “non hai fatto nulla per vivere questa favola“. La dama però è infuriata: “mi hai preso in giro. Basta dillo“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Aurora e Giancarlo a Uomini e Donne.

