Uomini e Donne, Aurora vs Gemma: “conosco delle cose sulla tua vita…” | Video Witty Tv

Aurora a Uomini e Donne si difende dalle accuse di Gemma: “sono 11 anni che fai la vittima qui dentro, dopo due giorni ti metti a piangere e fai ste scenate greche e poi dai a me della vittima? Siete voi che mi avete reso vittima, io non lo sono!“. La Galgani si difende: “appena sei entrata qui mi hai attaccato. Io ho avuto delle storie importanti fino ad arrivare ad un matrimonio, quindi è inutile che fai. Sei tu che ti sei proposta come la finta buona che non sei, con quegli occhi da Bambi…“. Aurora punzecchia la dama: “so delle cose, io conosco la tua vita…“, ma la Galgani ribatte: “parliamone apertamente, non ho nulla da nascondere“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Aurora e Gemma a Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento