Uomini e Donne, Beatrice e Chiara: “rivali” per Davide, ma grande esempio di solidarietà femminile | Video Witty Tv

A Uomini e Donne un momento bellissimo e di grande solidarietà femminile. E’ la prima volta che nel dating show di Canale 5 si assiste a qualcosa di questo tipo.

Beatrice prima di uscire ringrazia Chiara, ma entrambe scoppiano a piangere.

“Vorrei ringraziare Chiara e Davide per tutto quello che mi ha dato, mi ha fatto capire tante cose del mio carattere. Sono riuscita a capire lui, se non sarò la scelta amen, se invece sarò la scelta avrò già capito tanto di come è fatto lui” precisa Beatrice.

Chiara, invece, precisa: “per me questo percorso non è stato facile all’esterno e per assurdo l’unica persone che è riuscita a darmi forza è stata Beatrice, difendendomi in ogni caso. Sono stata attaccata e solo lei mi ha difeso. Forse non sono le lacrime a fare una donna fragile. Per il resto ho difficoltà a parlare, vorrei ringraziare te Maria”.

Ecco il video Witty Tv del momento.

continua a leggere sul sito di riferimento