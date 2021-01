Uomini e donne, Beatrice lascia lo studio. Davide: “non ti seguo, a 20 giorni dalla scelta non mi piace questa cosa” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Beatrice stranita e dispiaciuta dall’esterna di Davide e Chiara si infuria e decidere di lasciare lo studio. “Non ce la faccio più. Ti ho detto che sono innamorata di te e tu? L’hai vista la tua esterna? Guardala bene” – dice la corteggiatrice oramai stanca. Il tronista però reagisce fermamente: “a 20 giorni dalla scelta non mi piace questa cosa, non esco“. Ma poi cambia idea: “adesso vado a prenderla“, ma la De Filippi fa notare “ma prima avevi detto di no?“.

Ecco il video Witty Tv con l’uscita di Beatrice dalla studio di Uomini e Donne.

