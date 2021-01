A Uomini e Donne Biagio fa una rivelazione su Sabina: “ho saputo che nel 2018 ha fatto un programma su Real Time“. Le parole del cavaliere fanno letteralmente adirare Tina che difende la dama, ma non finisce qui visto che Biagio punta il dito ancora una volta contro Maria rivelando “è stata in camera da letto con me, non far passare messaggi brutti con altre persone”.

Ecco il video Witty Tv con le rivelazioni di Biagio su Maria e Sabina.

