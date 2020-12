Uomini e Donne, Biagio due di picche da Sabina: “ho un cattivo ricordo di lui” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Biagio che è uscito in esterna con Arcangela. La dama ha trascorso una bella serata, ma lamenta di essere stata memorizzata su whatsapp come “nuova di Uomini e Donne”.

Il cavaliere a sorpresa rivela di pensare ancora a Sabina che reagisce ridendo alla cosa e precisa: “ho un cattivo ricordo di lui, non voglio andare oltre. Per me è chiusa così, Biagio non è più nei miei pensieri. Ci stiamo frequentando con Claudio, devo dire che mi trovo benissimo“. Biagio però reagisce: “ci sono stati anche dei momenti belli“, ma la dama è ferma sul suo pensiero: “è vergognoso quello che hai detto su me e Maria”.

Ecco il video Witty Tv con il “no” di Sabina a Biagio.

