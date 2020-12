Uomini e Donne, Biagio vs Sabina: “porta rispetto”. In studio scontro fra Tina e Gianni | Video Witty Tv

Volano stracci fra Biagio e Sabina a Uomini e Donne: “fai la brava da oggi e porta rispetto”. Ma in studio scontro fra Tina e Gianni.

Biagio riprende Sabina: “fai la brava da oggi e porta rispetto“, ma la dama “parolacce non ne ho detto, ma sei stato tu a creare questa situazione. Non mi sono mai permessa di parlare male di Gemma in pubblico“. Anche la dama Maria interviene “le bugie ci sono state“. Tina “Gianni è diventato il sostenitore delle balle. Dove sta la verità? Queste due sono state prese di mira prima da Gemma e poi da Biagio“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Biagio e Sabina a Uomini e Donne.

