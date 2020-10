Uomini e Donne, Carlotta: “Michele non mi sento importante per te” | Video Witty Tv

Carlotta del Trono Over di Uomini e Donne è delusa dal comportamento di Michele: “non è l’uscita con Roberta a infastidirmi, per capire dove hai sminuito dovrai a prendere a supporto quei messaggi. Non ti sto attaccando, sto dicendo che ho sbagliato io a lasciare aperta una situazione con te. Non mi sento importante per te“.

Michele cerca di recuperare con Carlotta, ma precisa: “parliamo di una sera, di un’uscita, di una mangiata al ristorante, sono stato bene con te“. Alla fine Carlotta è propensa a interrompere la conoscenza con Michele: “per cosa lotto?“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Carlotta e Michele a Uomini e Donne.

