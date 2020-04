Uomini e Donne, cosa succederà ai Troni di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro? Parla la Mennoia

Oggi, lunedì 20 aprile torna il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne con una nuova formula che prevede il distanziamento sociale e quindi tutte le norme di sicurezza imposte dal dpcm governativo a causa del covid-19.

Uomini e donne anticipazioni: la nuova formula del programma

Come vi abbiamo già dato notizia, il programma sui sentimenti del pomeriggio di canale 5 andrà in onda con una nuova veste e una nuova formula, basata sostanzialmente sulla scrittura. Le protagoniste di quest’oggi saranno l’inossidabile Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Dopo diverse settimane, la trasmissione campione di ascolti dell’ammiraglia Mediaset tornerà dunque a intrattenere il pubblico di Canale 5. La nuova formula prevede che le due protagoniste Gemma del Trono Over, e Giovanna del Trono Classico continuino a conoscere nuovi corteggiatori attraverso uno schermo: insomma si torna alla vecchia chat attraverso la quale si cercherà di capire chi si cela dall’altra parte dello schermo e se l’uomo in questione può fare al caso loro.

A commentare il percorso della Dama di Torino e della tronista del Trono classico, ci saranno ovviamente Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il loro ruolo di opinionisti rimane intatto, solo che non saranno presenti in studio ma in collegamento da un altro ambiente.

Uomini e donne anticipazioni: che succede ai troni di Carlo, Sara e Daniele?

Ma se sappiamo cosa succederà a Gemma e Giovanna, che fine faranno gli altri tronisti? Come si concluderanno i Troni di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro?

A darci tutte le spiegazioni è una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia che attraverso una diretta IG ha spiegato ai followers:

“Per quanto riguarda, Sara, Carlo, Daniele vediamo come andrà questa formula e sicuramente ci occuperemo anche di loro. Questo credo sia abbastanza scontato”.

Raffaella non è entrata nei dettagli e non ha detto se la stessa formula adottata per Gemma e Giovanna sarà usata con gli altri tronisti. Certo per quanto riguarda Sara e Carlo è un po’ difficile dal momento che i due tronisti avevano fatto un lungo percorso con delle persone ben precise, per cui sarebbe strano ricominciare da capo. Altro discorso per Daniele Dal Moro che ha iniziato molto più tardi rispetto ai colleghi.

Uomini e Donne anticipazioni, che fine hanno fatto i corteggiatori? Le parole della Mennoia

L’autrice del programma ha chiarito: “I corteggiatori che fine fanno? Lo vedrete. Sicuramente ci occuperemo anche di loro”.

Insomma, la curiosità è tanta e quindi non ci resta che sintonizzarci lunedì 20 aprile alle 14.45 su canale 5 per saperne di più.

