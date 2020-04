Uomini e donne, da lunedì le nuove puntate con Gemma e Giovanna: ecco come funziona | Video Witty tv

Da lunedì 20 aprile 2020, dalle ore 14.45, su Canale 5 andranno in onda le nuove puntate di Uomini e donne con Gemma Galgani e Giovanna Abate. E a svelare come funziona, l’inedita edizione del programma, è stata la stessa Maria De Filippi. In un video pubblicato su Witty tv, infatti, la conduttrice ha elencato, anche se soltanto con la voce, i punti fondamentali di questa nuova versione del format:

Gemma e Giovanna potranno conoscere anche altre persone attraverso la scrittura;

I rischi della conoscenza più virtuale saranno sostanzialmente due: differenza tra immaginazione e realtà; scarto tra possibili innamoramento e presa in giro;

Il finale che può variare: la persona immaginata corrisponde alle aspettative; la realtà differisce dalla previsione, ma le parole di chi corteggia convincono comunque.

