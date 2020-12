Uomini e donne, Davide indeciso fra Beatrice e Chiara: “sono in difficoltà” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento dell’esterna fra Davide e Beatrice. Il tronista è sempre più preso dalla corteggiatrice: “sono stato benissimo, mi ha fatto il regalo, anche a mia madre. Se non scelgo è perchè devo capire delle cose, io quando sono con Chiara è l’unico motivo per cui al momento non riesco a scegliere Beatrice. Sono in difficoltà“. La corteggiatrice dal canto suo: “per me sono state tutte cose importanti. Per me è tanto quello che mi ha detto e mi domando ‘perchè sono ancora dentro questo programma’. Ma tu vuoi toglierti dei dubbi su quello che provi tu oppure lei?”.

Ecco il video Witty Tv con l’esterna di Davide e Beatrice a Uomini e Donne.

