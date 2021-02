Uomini e Donne, Davide non sceglie Beatrice: “con il cuore in mano ti dico che non sei tu la mia scelta” | Video Witty Tv

La prima ad essere chiamata è Beatrice. Davide: “hai fatto parte al 100% del mi percorso, ho conosciuto una persona incredibile. La cosa che mi è piaciuto tanto tanto di te è stato il tuo modo di essere goffa, le tue faccine buffe mi facevano morire”.

Davide, visibilmente emozionato, gira intorno alle parole con Beatrice: “il tuo essere bambina mi ha incuriosito tanto e mi sentivo molto più vicino a te. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto seguendo quello che sento dentro”. Il tronista è in grande difficoltà, ma con la voce rotta dall’emozione dice: “con il cuore in mano ti dico che non sei tu la mia scelta“.

Ecco il video Witty Tv della non scelta di Davide.

