Uomini e Donne e il caso “talpa”: Aurora lo è oppure no? Armando: “sei caduta!” | Video Witty Tv

Maria De Filippi a Uomini e Donne torna sul caso “talpa Aurora” del programma: “abbiamo controllato il cellulare e non c’è nulla“. Anzi la conduttrice parla di una lettera inviata dal titolare del giornale di gossip online. Sul finale Armando si scaglia ancora una volta contro Aurora: “sei caduta. come mai questa pagina da sempre solo anticipazioni su quello che hai fatto tu nella puntata. Chi sei che si parla sempre di te? E come mai si da sempre valore alla tua persona?“.

Ecco il video Witty Tv .

continua a leggere sul sito di riferimento