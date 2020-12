Uomini e Donne, è scontro fra Armando e Lucrezia per una nuova dama | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento di Armando e Lucrezia, ma la De Filippi avvisa la dama che il cavaliere è uscito con un’altra donna. Lucrezia si alza e lascia il centro studio.

La nuova dama è Denicet con cui c’è stata un’uscita importante. “Si è aperta più del dovuto, è stata una serata piacevole che ci ha portato a parlare di problemi reali che ti trovi ad affrontare nel percorso di vita” racconta il cavaliere. Lucrezia dal parterre: “gli avevo detto non prendermi in giro. Per me sta bene così, una persona che si comporta in questo modo dimostra che di me non te frega nulla“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Armando e Lucrezia.

