Uomini e Donne, Enzo dopo Pamela è volato a Stoccarda dalla ex fidanzata | Video Witty Tv

A Uomini e Donne colpo di scena. Maria De Filippi apre la puntata di oggi, giovedì 17 settembre 2020, precisando che Enzo non sarà in studio. Il cavaliere dopo essersi confrontato – scontrato con Pamela, subito dopo la registrazione ha fatto una scelta importante. Un vero e proprio colpo di scena visto che Enzo ha deciso di prendere il primo aereo e volare a Stoccarda, in Germania, per andare dalla ex fidanzata. La notizia sorprende non poco gli opinionisti con Gianni Sperti che commenta “allora Pamela aveva ragione…”.

