Uomini e Donne, Gemma choc su Maurizio: “ha una donna fuori” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Gemma si confronta con Maurizio che le ha regalato un mazzo di fiori per il compleanno. “Non capisco Gemmina perchè mi chiamava solo la mia mamma che era una persona molto vera e sincera. La cosa importante che volevo dirti è che non ho capito il tuo comportamento dell’ultima puntata quando ti sei riavvicinato a me, hai ballato, mi hai dato un bacio, mi hai preparato il caffè, tutte cose che non hanno una spiegazione”. La dama poi rivela: “io penso che abbia una persona fuori di qua per cui è cambiato il nostro rapporto. Mi è arrivata una segnalazione abbastanza forte“.

Ecco il video Witty Tv con la rivelazione di Gemma su Maurizio.

