Uomini e Donne, Gemma e il nuovo corteggiatore Gianluca | Video Witty Tv

In studio a Uomini e Donne entra Gianluca, un nuovo corteggiatore per Gemma. “E’ una bellissima donna, la seguo a quando è entrata a Uomini e Donne. Io non sono bello come uomo, ma sono bello dentro che è più importante della bellezza” – racconta il corteggiatore che proviene da Catania e domanda alla Galgani “ma perchè ogni volta piangi? Un viso così bello merita di sorridere“. La dama di Torino: “ti ringrazio dei fiori e tutto. Non sto uscendo da un periodo facile. Sto uscendo da una situazione un pò particolare”, ma viene poi sorpresa dalle parole di Gianluca: “quando hai fatto le operazioni ho pregato per te“.

Ecco il video Witty Tv con la presentazione del nuovo corteggiatore.

continua a leggere sul sito di riferimento