Uomini e Donne, Gemma ha un nuovo corteggiatore: il poeta Maurizio, ma… | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Gemma riceve un nuovo corteggiatore: si tratta del poeta Maurizio, ma il finale è sorprendente.

Si chiama Maurizio P. e Tina non perde occasione per ironizzare sul nome. Il corteggiatore legge una poesia per lei dal titolo “Lacrime”. La Galgani si emoziona, ma non sembra molto presa dal cavaliere con Tina che senza peli sulla lingua le chiede “ti piace?”. La dama non è rimasta colpita e precisa: “non sento un’attrazione fisica, posso conoscerlo, è una persona molto profonda e mi fa piacere scambiare qualche telefonata“. La Cipollari è furiosa: “perchè tenere quest’uomo se non ti piace?”.

Ecco il video Witty Tv .

