Uomini e Donne, Gemma: “ho fatto l’amore con Maurizio”, Tina è incredula…. | Video Witty Tv

Gemma di Uomini e Donne racconta la sua serata con Maurizio. Una bellissima esterna con la Galgani che per l’occasione si è fatta spedire perfino i suoi abiti da Torino. Tina domanda: “cosa hai indossato per quella notte?” con la dama che replica “non ho indossato niente“. La Galgani si è fatta spedire della biancheria intima da Torino e precisa: “voglio continuare a credere nell’amore. Sono pronta ad andare avanti, la serata è stata stupenda per me. Abbiamo fatto colazione insieme, siamo andati a prendere dei giornali, ma c’è un momento che non si può raccontare“. Allora Gianni domanda “Gemma hai fatto l’amore con Maurizio?” e la Galgani felicissima rivela: “si“. Tina è incredula: “cosa avete bevuto quella sera?”.

Ecco il video Witty Tv con la rivelazione di Gemma su Maurizio.

continua a leggere sul sito di riferimento