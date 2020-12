Uomini e Donne, Gemma “scarica” Andrea, ma lui “voglio conoscerti…” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Gemma si scusa con il corteggiatore Andrea arrivato appositamente per lei. “Devo chiederti scusa, ho sempre piacere di sentire una persona al telefono, ma questa settimana sono stata presa da altri pensieri. Ho avuto situazioni che mi hanno coinvolta” – precisa la Galgani. Il corteggiatore però reagisce bene alle sue parole, anche se Gemma precisa “non ho la mente libera“. Andrea però è interessato e decide di restare per lei, ma Tina sbotta: “ma tu hai dei problemi giganti, uno che si mette ad aspettare una 71enne…!“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Gemma e il nuovo corteggiatore a Uomini e Donne.

