A Uomini e Donne, Gemma si confessa nel post puntata parlando ancora una volta di Tina Cipollari. “Sta sempre a criticare me per l’età, anche io ho avuto la sua età, ci arrivasse lei alla mia di età. Perchè deve sminuirmi sempre? Mi umilia anche come donna, mi turba, ma in quel momento mi sento come messa a nudo. E’ come infierire gratuitamente” dice la Galgani rivolgendosi alla Cipollari.

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo della Galgani.

continua a leggere sul sito di riferimento