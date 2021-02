Uomini e Donne, Gero e la polemica su Lidia e Claudia, donne con figli | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento di Gero. Il cavaliere decide di non proseguire a sentire sia Claudia che Licia “scartate” perché hanno un figlio. La dama precisa: “non mi interessa elemosinare la sua conoscenza. Non ci siamo proprio sentiti“. La scelta di Gero genera una polemica per la sua scelta di chiudere con due donne che hanno dei figli. Tina però interviene: “credo che non sia scattato nulla, ma la prossima volta cerca di uscire con donne single e che non hanno avuto figli“.

