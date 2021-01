Uomini e Donne, Giancarlo: “Aurora sei una cosa inguardabile”, Tina: “è una vipera” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne si parla del triangolo Aurora, Giancarlo ed Alessandra. Maria parlando con Aurora le fa notare: “ma cosa fanno fatto tutta la notte?“. Tina interviene: “ma quando tu gioisci nel sentire le cattiverie di quest’uomo, tu sei sicura che di te non ha detto le stesse cose?” Non essere così gratificata dalla cosa… Vergognati, sei una vipera”. Giancarlo entra in studio, ma smentisce le parole di Aurora: “non sto capendo come è possibile sia arrivata a dire ciò. Resto allibito, è una cosa allucinante. Sei una cosa inguardabile“. Tutti contro Aurora, definita da tutti una vipera gelosa di Alessandra, la nuova dama di Giancarlo.

Ecco il video Witty Tv .

continua a leggere sul sito di riferimento