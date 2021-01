Uomini e Donne, Giancarlo e Alessandra divisi da Aurora, ma la coppia… | Video Witty

Tutti contro Aurora a Uomini e Donne. Gianni precisa: “se non vuole essere messa in mezzo la smettesse di spettegolare con Maria“, mentre Armando dal parterre lancia una accusa importante: “quando finisce la puntata evita di contattare un giornale di gossip online. La prossima volta che dai anticipazioni su quello che Armando durante il corso della puntata sei di una scorrettezza non solo verso il programma, ma verso di me“. La dama replica: “ridicolo“.

Intanto Giancarlo e Alessandra confermano la volontà di continuare a conoscersi nonostante la presenza opprimente della dama Aurora.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro.

