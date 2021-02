Uomini e Donne, Giancarlo e i filmini di Aurora: “io e te sul letto” | Video Witty Tv

La situazione a Uomini e Donne tra Giancarlo e Aurora degenera quando il cavaliere parla di filmini della dama sul divano. Aurora impazzisce: “ma che filmini? Vediamo quali sono. Voglio vedere cosa è“.

Il cavaliere esce dallo studio per andare a prendere il cellulare. Una volta rientrato mostra i filmini prima a Gianni e poi Tina, ma si tratta di “filmini innocenti”. A sorpresa quelli “pericolosi” sono stati rimossi: “ho cancellato i filmini. Finiscila, ci siamo stati io e te sul letto”. In studio volano stracci tra la ex coppia…

Ecco il video Witty Tv .

