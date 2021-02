Uomini e Donne, Gianluca accusa Aurora. Tina va su tutte le furie…. | Video Witty Tv

Nuovo confronto a Uomini e Donne fra Aurora e Giancarlo. Il cavaliere è pronto a rivelare indiscrezioni sulla dama e su chi è la talpa del programma che, secondo Aurora, é un uomo del pubblico. “Dillo, non te l’ho detto. Non dire bugie” – urla la dama con Tina che interviene “quando vi sedete lì e cominciate a dire le cose a metà mi state proprio in quel posto. Visto che di lei non te ne può fregare di meno, se non parla Maria lo fai alzare e lo mandi a sedere. Parla e dillo, fai il nome di chi è sta talpa”.

Giancarlo allora decide di parlare: “lei mi ha detto che c’è un signore che gestisce una pagina dedicata ad Uomini e Donne. Lei mi disse che quest’uomo riporta in maniera molto tempestiva le cose. E’ un uomo che sta qui nel pubblico“.

Ecco il video Witty Tv .

