Uomini e Donne, Gianluca contro Gemma: “sei qui per fare teatro” | Video Witty Tv

Volano stracci fra Gemma e Gianluca a Uomini e Donne: il cavaliere “rifiutato” accusa la dama di stare in tv per far teatro. Prima la Galgani precisa: “l’avevo tenuto con riserva, ma l’altra sera l’ho lasciato. E’ successo di tutto, mi ha rimproverato il fatto di aver scelto una persona sbagliata, che non mi erano bastate le umiliazioni con Maurizio e che me le vado a cercare. Interrompo la conoscenza, oltretutto il problema grande di Gianluca è che lui ti parla sopra mentre tu gli parli”.

Il cavaliere si difende: “ti ha spaventato il fatto che non ho problemi di base. Tu vuoi creare la tua scena per poi fare il teatro qui”, ma la Galgani si difende “attenzione che volano le sedie eh“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Gemma e Gianluca.

