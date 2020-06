Uomini e donne, Giovanna Abate ha scelto: ecco chi è il fortunato corteggiatore

Uomini e donne si prepara al finale di stagione. In queste ultime puntate, il programma con Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sta proponendo ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5 un equilibrato mix di news riguardanti il Trono Over e il Trono Classico e a breve dovrebbe dare anche spazio all’attesa scelta di Giovanna Abate. Ma chi è il fortunato per cui ha optato la simpatica tronista romana?

Uomini e donne, Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan?

A dare la notizia che Giovanna Abate ha scelto sono stati gli amici de “Il Vicolo delle News”. Stando alle anticipazioni diffuse, l’attuale protagonista del Trono Classico di Uomini e donne avrebbe indicato Sammy Hassan come suo nuovo compagno di vita.

Sempre stando alle indiscrezioni rese note, la scelta di Giovanna ci sarebbe stata nel corso delle registrazioni di oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno 2020, con la tronista di Roma che avrebbe preferito Sammy a Davide Basolo (Alchimista).

Secondo la ricostruzione diramata, il corteggiatore trentenne avrebbe risposto “sì” a Giovanna, ma avrebbe anche aggiunto un inaspettato “vediamo” di riserva. Che l’approvazione dell’ex tentatore di “Temptation” sia condizionato da qualche “paletto”?

Per il resto, al momento non si sa ancora di preciso quando andrà in onda la scelta. Le immagini della decisione non dovrebbero essere trasmesse in diretta ma al contrario arrivare su Canale 5 in una delle ultime puntate di lunedì 8 o martedì 9 giugno.

Uomini e donne, Giovanna Abate in studio prima della scelta

Intanto, in attesa di vederle in tv, nella puntata di Uomini e donne di giovedì 4 giugno 2020 Giovanna Abate torna in studio e si confronta nuovamente con Sammy Hassan, Davide Basolo e Alessandro Graziani.

Nel caso di Alessandro, il bel corteggiatore con la passione per la pallavolo fa rientro in trasmissione mentre Maria De Filippi pronuncia queste parole: “Sul settimanale ‘Chi’ esce una lettera…“.

Tra i temi della puntata di domani: anche la resa dei conti finale tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, gli altri momenti con Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius) e tutte le restanti news su dame e cavalieri del Trono Over.

continua a leggere sul sito di riferimento