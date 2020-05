Uomini e donne: il riassunto della puntata di oggi, 11 maggio 2020

Oggi, 11 maggio 2020, Uomini e donne è tornato in onda su Canale 5 con la prima puntata della nuova settimana. A partire dal consueto orario delle 14.45, infatti, il programma condotto da Maria De Filippi ha aggiornato i telespettatori con le ultime news sul Trono Over e sul Trono Classico. Ecco il riassunto.

Uomini e donne: riassunto puntata dell’11 maggio 2020

La puntata di Uomini e donne di lunedì 11 maggio si è aperta con le ultime novità su Gemma e Cuore di Poeta. Dopo un’esterna con bacio a distanza, la Galgani ha dichiarato che al momento non bacerebbe il corteggiatore conosciuto in chat.

Tina ha accusato Gemma di essere “Falsa” e “Bugiarda” e ha criticato la Galgani perché “Passa dal nipote al nonno“. La Cipollari ha anche fatto sapere al giovane corteggiatore Nicola (Sirius) che può conoscere altre dame. Lo farà?

Quindi, lo scontro in studio su Giovanni e Veronica ha lasciato spazio all’ennesimo collegamento tra Giovanna Abate e il corteggiatore Sammy Hassan, che in trasmissione si è scusato per i toni usati di recente.

Giovanna, però, ha avuto un nuovo confronto anche con Alessandro. Graziani è tornato in studio e, faccia a faccia con la diretta interessata, ha deciso di chiudere i rapporti lasciando il programma. “In bocca al lupo con faccia di carta“, la chiusa del corteggiatore.

Uomini e donne oggi: Veronica e Giovanni sono una coppia?

Nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio è stata riservata attenzione anche al rapporto tra Veronica e Giovanni. La Ursida non ha dato l’ok a conoscere nuovi corteggiatori e Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno alzato le orecchie.

Gli opinionisti hanno espresso i loro dubbi sulla coppia – non coppia e hanno giudicato inopportuna la scelta della cosiddetta “esclusiva”. Che i due protagonisti del Trono Over siano d’accordo per restare in trasmissione il più a lungo possibile?

