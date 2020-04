Uomini e donne: il riassunto della puntata di oggi, 21 aprile 2020

Seconda puntata settimanale della nuova versione di Uomini e donne. Dopo il riassunto del primo appuntamento di ieri pomeriggio, infatti, su Canale 5 sta continuando ad andare in onda la nuova serie di puntate condotte da Maria De Filippi ed ispirate da chat e botta e risposta virtuali.

Uomini e donne: riassunto della puntata di oggi, 21 aprile 2020

La puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 21 aprile 2020, ha avuto inizio con i nuovi messaggi di Pantera per Gemma: il corteggiatore ha fatto capire alla dama che dormirebbe con lei per tutta la notte. Ma accadrà mai?

Poco dopo, in casetta la Galgani ha fatto un ballo da sola: una sensuale bachata dedicata ad OcchiBlu, uno dei primi corteggiatori da lei conosciuti via chat. Tina, ovviamente, non ha potuto evitare di commentare la scena, invitandola a sbottonare la camicetta.

Quindi, spazio al collegamento con Ida e Riccardo. Gianni Sperti ha chiesto a Guarnieri come sta procedendo la quarantena forzata e il volto del Trono Over ha scherzato parlando di piatti di ceramica volati via come se non ci fosse un domani.

Infine, Gemma si è lasciata incuriosire anche dal nuovo corteggiatore Cuore di Poeta, mentre la Cipollari, con tanto di mascherina – mummia, l’ha invitata a svegliarsi una volta per tutte di fronte alla dura realtà.

Uomini e donne: anticipazioni dalla puntata di domani, 22 aprile 2020

E domani? Cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di questo mercoledì 22 aprile 2020? Se Gemma dovrà confrontarsi con la De Santi, per Giovanna sarà invece la volta di una nuova avventura. Ecco il link al video Witty tv con tutte le nuove anticipazioni.

