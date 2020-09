Uomini e donne, la nuova tronista Sophie si presenta: chi è, età, lavoro e primo ingresso in studio | Video Witty Tv

È Sophie Codegoni (questo il suo cognome) la nuova tronista di Uomini e donne. La presentazione ufficiale e dunque il primo ingresso in studio di Sophie sono andati in onda nella puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2020. La ragazza ha 18 anni (Maria De Filippi ha parlato della tronista “più piccolina”, per età, nella storia di Uomini e donne), è figlia di genitori separati (la madre, dice, le somiglia mentre col padre deve recuperare il tempo perso) e come lavoro fa la modella – “manichino vivente” presso lo show-room di Chiara Ferragni a Milano. Ecco il video, da Witty Tv e Mediaset Play, con l’intera clip di presentazione e alcuni cenni di biografia della tronista appena arrivata in trasmissione.

continua a leggere sul sito di riferimento