Uomini e donne, la puntata del 10 novembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 10 novembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nicola interrompe la sua conoscenza con Veronica e sul finale balla a sorpresa con Gemma. Ritorno di fiamma tra i due?

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi, si tornerà a parlare proprio di Nicola e Veronica. Sirius, infatti, è uscito in esterno con Angelica ma dopo ha raggiunto a casa la dama per fumarsi una sigaretta. Tra i due però le cose sono andate ben oltre… Cosa è successo? Seguite la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie concesse da Witty Tv.

Uomini e donne oggi, la puntata del 10 novembre 2020 in diretta

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e la notizia del suo appuntamento saltato con Mario per un mal di testa. Tina scoppia a ridere: “di truffatori qui dentro ne sono passati tanto, ma come te…. Non fai prima a dire che non ti interessa? Ma puoi dire all’ultimo momento che hai di mal di testa?“. Il cavaliere si difende: “non dire stupidate, utilizziamo un linguaggio consono” con Gemma che precisa: “mi ha avvisato con un messaggio“. Tina però non crede alla versione di Mario: “fino alle 19 era qui che ballava divertito, poi fatalità finisce la registrazione e non si sente bene“.

