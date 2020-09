Uomini e donne, la puntata del 21 settembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Anche oggi, lunedì 21 settembre 2020, Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Uomini e donne. Dove eravamo rimasti nell’ultima puntata? Valentina Autiero ha “accolto” un nuovo corteggiatore e discusso con Nicola (Sirius), anche se ad attirare l’attenzione del telespettatori è stato lo scontro tra Armando, Tina e il cavaliere Simone per la dama Sara. Cosa succederà nella puntata di oggi?

Scopriamo nella puntata di oggi a partire dalle ore 14.45 raccontata in diretta per tutti i lettori di “Superguida” con le video notizie direttamente da Witty Tv.

ore 14:51: Gemma si sfoga dopo l’ultima puntata parlando, ancora una volta, della sua “rivale” Tina Cipollari. “E’ stata molto cattiva oggi, tira fuori delle battute…” dice la Galgani che sul finale sbotta: “avrebbe bisogno di andare dallo psicologo“. La replica di Tina non tarda ad arrivare: “ma cosa vuole? Andasse lei da un grosso luminare…“.

ore 14:53: Gemma entra in studio sulle note di “Brutta” di Alessandro Canino, brano scelto appositamente per lei da Tina. Per lei ci sono due cavalieri: il primo è Paolo, mentre il secondo “pazzo”, come lo definisce la Cipollari, è Biagio. “Ho chiesto il tuo numero, vorrei provare a conoscerti” – dice Biagio con la Galgani che replica: “apprezzo il tuo coraggio“.

continua a leggere sul sito di riferimento