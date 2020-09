Uomini e donne, la puntata del 22 settembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Uomini e Donne torna anche oggi, martedì 22 settembre 2020, con una nuova imperdibile puntata trasmessa su Canale 5. Cosa è successo nella puntata di ieri? Tanti i colpi di scena: a cominciare dalla lite tra Gemma e Tina Cipollari , la folle gelosia della tronista Jessica per il corteggiatore Davide alle prime incomprensioni tra la Galgani e il corteggiatore Paolo. Curiosi di scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi?

Bene, stando alle anticipazioni della puntata di oggi è in arrivo un altro colpo al cuore per Gemma Galgani “truffata” da uno dei suoi corteggiatori. A partire dalle ore 14.45 la diretta della puntata per tutti i lettori di “Superguida” con le video notizie concesse da Witty Tv.

Uomini e donne oggi, la puntata del 22 settembre 2020 in diretta

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

continua a leggere sul sito di riferimento