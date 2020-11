Uomini e donne, la puntata del 5 novembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 5 novembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata, Roberta ha deciso di interrompere la conoscenza con Michele delusa dal suo comportamento ed atteggiamento. Non solo, Gemma è scoppiata in lacrime dopo l’ennesimo attacco di Tina, anche se questa volta la dama di Torino ha lasciato in studio cercando il conforto di Maria De Filippi.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi, una nuova delusione in arrivo per Beatrice. La corteggiatrice, infatti, assisterà all’ennesimo bacio fra il tronista Davide e la nuova arrivata Rossana. Seguite la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie concesse da Witty Tv.

Uomini e donne oggi, la puntata del 4 novembre 2020 in diretta

