Uomini e donne, la puntata del 9 settembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Anche oggi, mercoledì 9 settembre 2020, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni sul programma, il nuovo appuntamento di oggi pomeriggio è dedicato alle ultime news su Gemma Galgani, la popolare dama del Trono Over che, dopo il lifting, sembra or ora alle prese con un nuovo corteggiatore in studio. A partire dalle ore 14.45, allora, spazio alla diretta web su “Superguida”, con il riassunto dell’intera puntata odierna e tutte le video notizie da Witty Tv.

continua a leggere sul sito di riferimento