Uomini e donne, la puntata di lunedì 30 novembre 2020 in diretta | Video Witty Tv

Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 30 novembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata sono volati stracci fra Gemma e Maria per il cavaliere Biagio. La Galgani su tutte le furie con la dama al punto di rivelare che ci ha provato anche con Maurizio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi, si parlerà di Gemma impegnata in una doppia conoscenza sia con Biagio che Maurizio. Spazio al poi trono Classico con Gianluca che è uscito in esterna con Marianna, corteggiatrice di Armando. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie concesse da Witty Tv.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 30 novembre 2020 in diretta

+++ in aggiornamento +++

continua a leggere sul sito di riferimento