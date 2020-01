Uomini e donne, la puntata di oggi – 20 gennaio 2020 – in diretta: la scelta di Giulio Raselli | video Witty tv

La puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2020, è particolarmente attesa. Questo perché, nel nuovo appuntamento col Trono Classico, gli spettatori del dating show di Canale 5 assistono alla scelta in diretta di Giulio Raselli. Il tronista è chiamato a decidere con chi trascorrere nuovi momenti al di fuori del programma e lo ‘scontro’ tv finale è tra le corteggiatrici Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Dalle ore 14.45, allora, Superguida segue l’intera trasmissione in tempo reale, con tutte le news dell’ultim’ora e i video da Witty tv e Mediaset Play.

Sì, oggi è proprio un grande giorno Vi aspettiamo alle 14.45 su Canale 5 con la scelta IN DIRETTA di Giulio! Ci sarete vero? #UominieDonne pic.twitter.com/YMfIQnc4x0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2020

