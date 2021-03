Uomini e Donne, la sfilata di Maria divide il parterre maschile | Video Witty Tv

A Uomini e Donne tocca alla dama Maria ha deciso di sfilare per il tema “Follie d’amore“. La sua esibizione però non viene apprezzata molto da Biagio che dà voto 3. La dama spiega: “ho usato tutti i 5 sensi“, ma i cavalieri del parterre non hanno capito il senso della sfilata. Maria però non ci resta male: “mi sono divertita e sono stata folle“. Scontro poi tra Tina e Claudio per i voti: “sono convinta che in base a quello che è successo nelle scorse settimane votate“.

Ecco il video Witty Tv di Maria a Uomini e Donne.

