Uomini e Donne, la sfilata follia d’amore di Patrizia: “ho pensato di rappresentarla con questo sport” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è la volta di Patrizia per la sfilata “follie d’amore”. La dama ha scelto un outfit sportivo e divide il parterre.

La sfilata prosegue con Patrizia. La dama precisa la scelta del suo abito: “per me l’amore è follia e ho pensato di rappresentarla con questo sport. Sono pronta a fare qualsiasi cosa per raggiungere il mio lui“. La dama ha scelto un outfit davvero originale: un abitino da rafting. Voti abbastanza buoni, anche Tina voto 8.

Ecco il video Witty Tv della sfilata di Patrizia a Uomini e Donne.

