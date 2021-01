Uomini e donne, la video diretta streaming della puntata di venerdì 22 gennaio 2021

Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 22 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ultimo confronto fra Gemma e Maurizio che conferma l’intenzione di terminare la conoscenza con la dama. Le sorprese per la Galgani non sono finite visto che in studio arriva un nuovo corteggiatore per lei.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio sarà dedicato a Davide Donadei. Il tronista del Trono Classico è sempre più confuso sulla scelta fra Chiara e Beatrice, ma in puntata farà un’amara scoperta. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 22 gennaio 2021 in diretta

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

continua a leggere sul sito di riferimento