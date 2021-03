Uomini e Donne, le sfilate di Antonella e Elisabetta: confronto in studio | Video Witty Tv

A Uomini e Donne prosegue le sfilata a tema “follie d’amore” con Antonella e Elisabetta, ma scoppia il caos. Entrambe le dame non convincono né gli opinionisti né il parterre dei cavalieri. In studio scoppia una discussione per via dell’outfit di Elisabetta con Tina che si confronta anche col cavaliere Alessandro. A difendere l’opinionista c’è Maurizio il poeta, ma…

Ecco i video Witty Tv delle sfilate di Antonella e Elisabetta a Uomini e Donne.

