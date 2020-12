Uomini e Donne, lettera di Ida Platano all’ex Riccardo Guarnieri con l’anello di fidanzamento | Video Witty Tv

Ida Platano scrive una lettera all’ex Riccardo Guarnieri: la consegna a Uomini e Donne. La dama restituisce l’anello di fidanzamento.

A sorpresa per lui c’è una lettera di Ida Platano, la ex fidanzata conosciuta proprio negli studi del dating show di Canale 5. A leggerla è Maria De Filippi: “sono giunta a conclusione che è arrivato il momento di restituirgli l’anello. La mia vita continua“. Tina critica la dama: “è ridicola, proprio ridicola. E’ una donna che non vuole apparire chiama privatamente, ma ancora pensa a lui? E dai…l’ha fatto perchè Riccardo è tornato in tv“. Riccardo dà del personaggio a Ida, ma Gemma difende la sua amica: “non puoi dire che tutto questo avviene perchè è un personaggio”. Tina sfuria con Gemma: “non sei riuscita a risolvere la tua vita e vuoi parlare di quella di Ida? Tu hai fallito nella tua vita quindi non intrometterti, sembrate due sventurate. Quell’altra è uguale a Gemma, cambia l’età, ma è quella“.

Ecco video Witty Tv con la lettera di Ida Platano che restituisce l’anello di fidanzamento.

