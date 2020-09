Uomini e Donne, Maria De Filippi al corteggiatore Facundo: “te ne devi andà!” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Maria De Filippi invita il corteggiatore Facundo a lasciare lo studio. Come è successo? Sophie punta il dito contro il corteggiatore argentino: “tu non stai bene, io una persona così al mio fianco non la vorrei mai. Ma chi ti pensi di essere?”. Facundo cerca di recuperare per non perdere la “sedia”, ma non si immaginava certo che il suo percorso terminasse così. Alla fine sia Sophie che Jessica decidono di eliminarlo, ma il corteggiatore argentino non ha alcuna intenzione di mollare la seduta. Alla fine spetta alla padrona di casa Maria De Filippi invitarlo ad uscire dallo studio: “te lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andà“.

Ecco il video Witty Tv con le parole della De Filippi al corteggiatore argentino Facundo.

