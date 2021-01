Uomini e Donne, Maria e Gianluca e “il bacio irruento”: ecco cosa è successo | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento Maria. La dama è uscita in esterna Gianluca e racconta “ho avuto un’azione irruente, volevo baciarlo io“. Il cavaliere arrivato in studio precisa: “ho tenuto la mascherina perchè non mi aspettavo questo bacio. Stavamo ragionando su una serie di cose. Lei mi aveva parlato di un terreno, a me era venuta un’idea e la stavo illustrando. Nel momento in cui le stavo raccontando questa cosa, lei ha preso e mi ha baciato…“. Al di là del “bacio irruento”, il cavaliere non nasconde di essere interessato a conoscere la dama.

Ecco il video Witty Tv .

