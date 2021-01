Uomini e Donne, Matteo torna con un regalo e una lettera per Sophie. La tronista: “ho bisogno di fidarmi” | Video Witty

Matteo torna in studio a Uomini e Donne con un regalo per Sophie. “Volevo dire una cosa, i miei problemi di ansia dietro le tende non c’entrano con le persone che lavorano qui. E’ un problema mia” – precisa il corteggiatore. Intanto la tronista apre il regalo di compleanno: un albero piantato da qualche parte nel mondo.

“Ad oggi ti vedo sincero, non mi sento più di fare passi verso di te. Non so chi sarà la mia scelta, ma per come sono fatta io se sarai tu la mia scelta mi prenderò il no perchè non farò mai una scelta finta” sottolinea Sophie che adesso ha capito le parole di Matteo. Sul finale la tronista: “sappi che ad oggi io sarò diversa verso di te perché ho bisogno di fidarmi“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Matteo e Sophia a Uomini e Donne.

