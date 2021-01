Uomini e Donne, Maurizio: “non ero innamorato di Gemma, mi piace come donna” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Maria De Filippi domanda a Maurizio: “cosa provi per Gemma?” e il cavaliere replica “non ero innamorato di lei, mi piaceva molto come donna e come testa, ma non volevo arrivare a questo punto. Non voglio che pretenda delle cose da me, se uno mi impone delle cose, io taglio. Avrò sbagliato, avrò fatto male, io non ho mai preteso che Gemma cambiasse“. A sorpresa Maurizio rivela: “mi piace ancora, quello che è successo non è stato forzato. Siamo stati parecchie volte insieme io e Gemma, non mi ha obbligato nessuno e lo sa lei come siamo stati insieme. L’unica cosa che adesso dico: se lei mi obbliga a fare delle cose e quando ho cercato di chiarire al telefono siamo finiti a litigare. E’ dettato tutto dal fatto che lei non capiva cosa stavo dicendo“.

Ecco il video Witty Tv .

