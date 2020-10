La puntata di Uomini e Donne inizia con Michele, il corteggiatore conteso da tre dame: Roberta, Carlotta e Veronica. In realtà tra Michele e Carlotta in esterna è scappato un bacio. Roberta reagisce davvero male: “del bacio dovevi dirmelo, non me l’aspettavo, ma adesso capisco perché durante la settimana sei stato un pò assente“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Michele e le sue “corteggiatrici” Roberta, Carlotta e Veronica.

