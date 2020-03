Come da anticipazioni, nella nuova puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, vengono mandate in onda le ultime vicende del Trono Over. Dalle ore 14.45 di questo pomeriggio, infatti, Tina Cipollari torna a fare le pulci al rapporto tra Gemma Galgani e alcuni ex corteggiatori della dama. A più tardi, allora, col riassunto in diretta web e le video notizie da Witty tv e Mediaset Play.

