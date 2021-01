Uomini e Donne, Nicole: “Armando mi piace, ma ho un freno per…” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è la volta di Nicole che è uscita con Armando. Il cavaliere però precisa “sono un pò in difficoltà per una questione anagrafica, ma è una bella signora”. Entrambi hanno delle perplessità proprio per la differenza di età con il cavaliere napoletano che è rimasto colpito dal suo lato femminile indipendente e sicura di sé. La dama: “Armando mi piace, ma ho questo freno perchè ho bisogno di un uomo concreto, che ha già risolto tante cose. Un pò mi spaventa, lui è giovane e può avere tante ragazze”, ma il cavaliere replica “io cerco una donna, non una ragazza. Mi sento in imbarazzo, mi piace“.

Ecco il video Witty Tv con le parole di Armando e Nicole.

